„Putin verwendet Kunst clever für seine Zwecke“

Kunst, Kultur, Sport sind zweifelsohne wichtige Bestandteile der Politik Russlands und damit wichtige Elemente der russischen aggressiven Propaganda. Deswegen finanziert der russische Staat diese so großzügig. Putin versteht es, die Kunst und die Kultur sehr clever für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Für alle Ukrainer ist es daher klar, dass hier die Kunst wie auch im Fall von Currentzis dafür verwendet wird, um die russische Propaganda massiv zu verbreiten und die Verbrechen Russlands zu rechtfertigen. Kunst und Kultur sind nicht unpolitisch. Kunst und Kultur sind insbesondere in Russland ein Bestandteil der Politik. Wir sehen immer und immer wieder Fälle, dass Putin in seinen Reden darauf verweist, wie stark auch die Künstler hinter ihm stehen. Solche Künstler legitimieren Putins barbarischen Krieg und bekommen dafür viel, viel Geld. Und dann versuchen sich diese Künstler in der westlichen Welt als unpolitisch zu zeigen. Nach dem Motto, dass sie ja aus dem künstlerischen Bereich kommen und sich nicht in die Politik einmischen. Das gibt es nicht nur in der Kunst, das gibt es auch im Sport. Alle, die da in die russische Maschinerie eingebunden sind, sind damit auch zu Mittätern geworden. Diese Leute haben Mitverantwortung für alle schrecklichen Dinge, die in der Ukraine passieren. Denn dieser schreckliche, grundlose Krieg von Putin und seinen Schergen gegen die Ukrainer wird von 80 Prozent der Russen unterstützt.