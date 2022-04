Putin will die Ukraine als Staat vernichten

Die Ukraine solle nach dem Willen Russlands „aufhören, als Staat zu existieren“, so Budanow zum „Spiegel“. Auf die Frage, warum Russland entschieden habe, seine Truppen aus der Region um die Hauptstadt Kiew abzuziehen, sagte Budanow: „Sie haben sich nicht einfach so zurückgezogen - wir haben sie aus der Region Kiew vertrieben. Es begann damit, dass wir die Stadt Irpin zurückeroberten. Damit drohten ihre Kräfte im Kiewer Gebiet in zwei Teile zerschnitten zu werden.“