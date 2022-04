Putin ehrt Verbrecherbrigade | Bizarre Leerfahrt

Putin ehrt Verbrecherbrigade. Was für ein Scheusal ist dieser „Staatsmann“, den bis vor kurzem auch österreichische Politiker, Funktionäre, Wirtschaftslenker und sonstige Honoratioren eilfertigst hofierten: Wladimir Putin, jener Mann, der für Tod, Verstümmelung, Vergewaltigung und Vertreibung unzähliger Menschen in der Ukraine verantwortlich ist, treibt seine unfassbaren Gemeinheiten auf eine neue Spitze: Er verleiht nun jener russischen Brigade, der die Ukraine das Massaker an Zivilisten in der Stadt Butscha vorwirft, den Ehrentitel „Garde“. Begründet wird diese Auszeichnung mit „Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut“ der Mitglieder dieser Verbrecherbrigade. Das Vorgehen dieser Brigade sei „Vorbild für die Ausführung der militärischen Pflichten, für Mut, Entschlossenheit und große Professionalität“. Mörderischer Zynismus. Blanker Hohn. Abgrundtiefe Unmenschlichkeit. Mit diesem Mann kann man nicht verhandeln. Er gehört vor ein Kriegsgericht.