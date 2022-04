Rapper RAF Camora will Goldplatte zu Geld machen

RAF Camora lässt den NFT-Hype nicht an sich vorüberziehen: Fans des österreichischen Rappers können ab dem 22. April 5555 „Zukunft Goldplatten“ - sein Album „Zukunft“ aus dem vergangenen Jahr hatte Goldstatus errungen - in Form sogenannter Non-Fungible Tokens erwerben. Das Projekt soll es jedem Fan ermöglichen, „ein Stück ‘Gold‘ mit nach Hause zu nehmen“, so der Rapper in einer Aussendung.