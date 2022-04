Immer mehr Frauen gehen auf die Pirsch

„Ich liebe Tiere, darum habe ich lange überlegt, ob ich die Jagdausbildung machen soll“, berichtet Isabella Boitllehner aus Garsten. „Denn auf ein Tier zu schießen, ist kein einfacher Moment.“ Der Jagdschein, den sie dann doch gemacht hat, ändert daran nichts. Das Schönste an der Jagd ist für sie der Einklang mit der Natur: „Ich bin viel im Revier unterwegs. Das Wild ist ein erstklassiges Nahrungsmittel, und ich darf es als Jägerin nutzen.“ Hat sie ein Stück erlegt, bekommt es den „letzten Bissen“, einen Zweig, in den Äser – so der respektvolle Brauch.