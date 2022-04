Auf freiem Fuß

Es klingt unglaublich. In der Nähe des Linzer Bahnhofs, beliebter Treffpunkt afghanischer Burschen und berüchtigt für Drogenhandel, wird am 31. März ein 16-jähriges Mädchen Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Ein Beamter der Fremdenpolizei hört Schreie und öffnet eine Notausgangstür zu einem Stiegenhaus. Der Sprecher der Landespolizeidirektion Linz sagte der „Krone“ damals, die Auffindungssituation sei so dramatisch gewesen, dass man von einem Verbrechen ausgehen müsse.