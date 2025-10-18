Was wir von den Nobelpreisträgern lernen

Kluge Köpfe bei uns sagen es schon länger, vielleicht hört man ihnen aber jetzt mehr zu, seit ihr Befund diese Woche durch die drei gerade ausgezeichneten Wirtschafts-Nobelpreisträger quasi geadelt wurde: Diese zeigten auf, dass nachhaltiges Wirtschaftswachstum nur durch Offenheit für Innovationen, technologischen Fortschritt samt dem notwendigen Wissen dazu, Bildung, Förderung von jungen Unternehmen sowie „schöpferischer Zerstörung“ möglich ist. Gemeint ist, dass sich die bessere Leistung durchsetzen sollte und schlechtere vom Markt verdrängen.