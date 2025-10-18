Fall Anna: Immer dieselben Stehsätze

Wenn es noch eines anschaulicheren Beispiels für den „Elefant im Raum“ bedurft hätte, am Donnerstag wurde es geliefert. Bei einer Pressekonferenz im Justizpalast klagte die Präsidentin des Oberlandesgerichts, dass es Morddrohungen gegen Richter gebe, dass Medien zuletzt Grenzen überschritten hätten, dass die Politik sich nicht einmischen solle. Zwei Richterinnen berichteten aus der Praxis, zwei Rechtsprofessoren steuerten ihre Expertise bei. Kein Wort zum Anlassfall, dem Freispruch von 10 Jugendlichen, die Sex mit einem Kind hatten. Der Name des Opfers blieb 75 Minuten lang unausgesprochen. Der Elefant im Raum war für alle spürbar. Der Elefant hieß Anna.