Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Fall Anna: Immer dieselben Stehsätze

Kolumnen
18.10.2025 06:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Wenn es noch eines anschaulicheren Beispiels für den „Elefant im Raum“ bedurft hätte, am Donnerstag wurde es geliefert. Bei einer Pressekonferenz im Justizpalast klagte die Präsidentin des Oberlandesgerichts, dass es Morddrohungen gegen Richter gebe, dass Medien zuletzt Grenzen überschritten hätten, dass die Politik sich nicht einmischen solle. Zwei Richterinnen berichteten aus der Praxis, zwei Rechtsprofessoren steuerten ihre Expertise bei. Kein Wort zum Anlassfall, dem Freispruch von 10 Jugendlichen, die Sex mit einem Kind hatten. Der Name des Opfers blieb 75 Minuten lang unausgesprochen. Der Elefant im Raum war für alle spürbar. Der Elefant hieß Anna.

Als die Justizvertreter auf den Fall Anna angesprochen wurden, kamen dieselben Stehsätze wie schon vom obersten Richter und der obersten Vertreterin der Staatsanwälte in der ZiB: Man könne zu aktuellen Fällen nicht Stellung nehmen, man habe keine Akteneinsicht, usw. usf.

Lesen Sie auch:
Die Angeklagten im Fall Anna verließen das Gericht straffrei.
Kritik an Urteil
Fall Anna (12): „Alle Grenzen überschritten“
16.10.2025

Warum erklärt die Justiz der aufgebrachten Bevölkerung nicht, warum sie den vermeintlichen Tätern mehr geglaubt hat als dem vermeintlichen Opfer? Warum führt sie nicht ins Treffen, dass es Details gibt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die aber vielleicht ausschlaggebend waren für den Freispruch? Oder sagt zumindest, warum sie dieses umstrittene Urteil nicht erklären kann oder will? 

Die Bevölkerung, vor allem aber das Opfer, hätten diese Antworten verdient. Und die anderen mutmaßlichen Opfer dieser Bande auch.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.691 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
91.616 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
90.567 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Immer dieselben Stehsätze
„Krone“-Kommentar
Ungarn provoziert Spar, Hofer & Co.
„Krone“-Kommentar
Keiner wird zurückgelassen
Krone Plus Logo
Bundesliga-Aufreger
„Viel weniger wurde auch mit VAR nicht diskutiert“
„Krone“-Kolumne
Die Fitness bleibt ein heißes Thema beim SK Rapid!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf