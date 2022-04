Grüner Kampf um begehrte Attersee-Badeplätze

Freier Zugang in Verfassung verankert

Rudi Hemetsberger, Raumordnungssprecher der Grünen, verweist darauf, dass der freie Zugang zu Naturplätzen sogar in der Landesverfassung verankert ist. Der zuständige Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) beruhigt: „Das Land Oberösterreich ist in laufender und enger Abstimmung mit den Österreichischen Bundesforsten als verlässlicher Partner, dass die freien Seezugänge nicht nur erhalten, sondern für die Landsleute laufend erweitert werden – wie zum Beispiel der neu gestaltete Naturbadeplatz in Weyregg am Attersee.“