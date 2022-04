Für Scheicher ist Rückzug kein Schuldeingeständnis

Sein Name tauchte in den brisanten Handynachrichten des früheren Halleiner Amtsleiters auf. Vizebürgermeister Florian Scheicher (ÖVP) bekam SMS von dem suspendierten Spitzenbeamten. Nun tritt Scheicher ab. Ein Schuldeingeständnis? „Keinesfalls“, sagt der 29-Jährige. Zum Abschied übt er scharfe Kritik am Stadtchef.