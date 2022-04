Corona erhöht das Diabetes-Risiko um 40 Prozent

In absoluten Zahlen klingt das laut dem Vorstand der Abteilung für Innere Medizin im Konventhospital der Barmherzigen Brüder in Linz ganz anders: Wenn es bei 1000 Menschen ohne Covid 32 Diabetes-Fälle innerhalb eines Jahres geben wird, kommt es bei 1000 Menschen mit einer Covid-19-Infektion zu 45 Fällen. Das sind also 13 zusätzliche neue Diagnosen, die diese 40-prozentige Steigerung darstellen.