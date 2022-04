Baden feiert „Welterbe-Party“ mit Dekret-Übergabe

Lange hat man in Baden darauf gewartet, am 23. April ist es so weit: Dann wird der Kurstadt ganz offiziell das Welterbe-Dekret der UNESCO überreicht. Eingebettet ist diese Übergabe durch das Kulturministerium in eine große „Welterbe-Party“ im Kurpark, die ab 14 Uhr mit vielen Highlights aufwartet. So erhält Bürgermeister Stefan Szirucsek das Erstexemplar der neuen Welterbe-Sonderbriefmarke von der Post, die es danach auch gleich zu kaufen geben wird. Außerdem gibt es Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung auf den neuen Terrainkurwegen und kostenlose Welterbe-Führungen. Auch die Ursprungsquelle kann wieder besichtigt werden.