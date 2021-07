Stadt Baden bei Wien ist nun UNESCO-Welterbe

Das UNESCO-Welterbe-Komitee hat am Samstag in einer Sitzung in Fuzhou in China entschieden, die sogenannten Great Spa Towns of Europe in die Welterbe-Liste aufzunehmen. Die niederösterreichische Stadt Baden wurde als einziger Vertreter aus Österreich in diese länderübergreifende Nominierung aufgenommen. Gemeinsam mit weiteren europäischen Kurstädten wurde Baden mit diesem international bedeutsamen Titel ausgezeichnet.