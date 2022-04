Warum Bilder in den Medien Angst auslösen

„Viele davon haben bereits in ihrer Kindheit Traumata erlitten, die vergessen scheinen, aber im Unterbewusstsein - genauer gesagt in den sogenannten Mandelkernen des Gehirns - als eine Art Alarm gespeichert sind. Es rächt sich auch, wenn die Grundbedürfnisse des einstigen Kindes von seinen Eltern oder Bezugspersonen nicht beachtet wurden und kein Aufwachsen in einem geborgenen Umfeld möglich war. Über die Jahre äußern sich die Probleme von damals mal als Depression, dann wieder als Schlafstörung, Herzrasen oder Reizdarmproblem - oder eben quasi unmaskiert als Furcht. Manchmal treten sogar auch mehrere Beschwerden zusammen auf.“