Idealer Ort für Kinder-Ärztezentrum gefunden

Optimales Objekt für ein derartiges Projekt

In der Vergangenheit hieß es bei den Verantwortlichen oftmals, dass es gar keine passenden Flächen im Linzer Süden dafür geben würde. Hier hält die Volkspartei nun dagegen. VP-Stadtvize Martin Hajart, der als zweifacher Papa die Ängste der Eltern aufgrund der mangelnden Versorgung nur zu gut versteht: „Das derzeit leer stehende Grillmayr-Schlössl in Kleinmünchen wäre das optimale Objekt für die Umsetzung eines solchen Projekts. Ich sehe die Gesundheitskasse in der Verantwortung, endlich die Rahmenbedingungen so attraktiv zu gestalten, dass sich neue Ärzte für die vakante Stelle im Linzer Süden auch interessieren. Das Problem darf jedenfalls nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.“ Die Unterschriftenaktion für mehr Kinderärzte läuft noch bis Ende April.