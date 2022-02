Linz braucht dringend neue Kinderärzte im Süden

Wer im Linzer Süden für seine Kleinen einen Kinderarzt sucht, braucht gute Nerven! Denn nicht erst seit – wie berichtet – die beliebte Ingrid Ettinger Mitte Dezember ihre Praxis in der SolarCity schloss, bleibt verzweifelten Eltern nach oft unzähligen Anrufen in ohnehin bereits überfüllten Praxen in den benachbarten Linzer Stadtteilen oftmals nur der Gang zum Wahl- oder Hausarzt. 18 Kinderärzte ordinieren aktuell in Linz – 12 als Wahl-, sechs als Kassenärzte. Und mit Armin Kröswagn lediglich einer im Süden der Stadt (Saporoshjestraße). Doch anstatt sich zu überlegen, wie man neuen Kindermedizinern eine Ordinationseröffnung in Stadtteilen wie Auwiesen, Kleinmünchen, Neue Heimat, Ebelsberg oder Pichling schmackhaft machen könnte, wollen Insider wissen, dass es nun stattdessen bereits fortgeschrittene Pläne gibt, die vakanten Stellen im Süden in die Innenstadt zu „transferieren“. Es soll seitens der Ärztekammer Bestrebungen geben, das Primärversorgungszentrum in der Stifterstraße um zwei Kinderärzte zu erweitern.