ÖSV-Ass: „Gebe lieber Autogramme als Strafzettel“

Darunter auch Olympiasieger Johannes Strolz. „Oft hängt die Karriere an einem seidenen Faden. Da ist man dankbar für einen starken Partner an seiner Seite.“ Gemeint ist natürlich die Polizei. Der Vorarlberger darf sich selbst Revierinspektor nennen, hatte während seiner Ausbildung auch brenzlige Situationen zu meistern. „Eine Suizidankündigung. Da war wichtig, dass ich gewusst habe, was zu tun ist. Es ist am Ende alles gut gegangen.“