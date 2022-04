Easyjet entschuldigt sich für missglückten Tweet

Das Bild hatte einem Bericht der „Times of Israel“ zufolge Kritik ausgelöst, da Betrachter sich an den Holocaust erinnert fühlten, als Häftlingen in Konzentrationslagern Identifikationsnummern eintätowiert wurden. Der Flugenthusiast Jon Siva veröffentlichte auf seinem Twitter-Account ein Bildschirmfoto des ursprünglichen Easyjet-Tweets und kommentierte dieses mit der Kritik „Nein, Easyjet, bitte nicht“.