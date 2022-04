Darum heiratete Brooklyn seine Nicola doppelt

Hunderte Festgäste drängten sich am Samstagnachmittag in Zelten und prunkvollen Innenräumen auf dem Gelände der Luxusvilla von Nelson Peltz in Palm Beach. Fotos vom glücklichen Brautpaar gibt es bislang nur wenige verschwommene, immerhin wurde mit Sonnenschirmen, Bettlaken, Handy-Verbot für die Gäste und dem Einsatz von Stroboskop-Lichtern dafür gesorgt, dass Brooklyn Beckham und seine schöne Braut Nicola Peltz vor neugierigen Blicken und lästigen Paparazzi geschützt wurden. Ein Blick auf das traumhafte Valentino-Brautkleid der hübschen Schauspielerin sollte vorerst also nur der Hochzeitsgesellschaft erlaubt sein.