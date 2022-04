Klitschko: „... dann werdet ihr auch fallen“

„Es kann jeden in Europa treffen“

In Russland gebe es keine Pressefreiheit und nur „Manipulation“, kritisierte Klitschko. So sei zu erklären, das laut Umfragen 70 Prozent der Bevölkerung den Krieg und den russischen Präsidenten Wladimir Putin weiter unterstützen würden. Es handle sich aber um den größten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und betreffe nicht nur die Ukraine, so der Bürgermeister. „Es kann jeden in Europa treffen.“ Dass Nehammer die Ukraine besucht habe, sei daher eine mutige Entscheidung, lobte Klitschko. „In Kiew kann aktuell immer eine Rakete explodieren.“