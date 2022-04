Der Regen hat den Geruch des Todes weggespült

Am Weg dorthin passieren wir einen ehemals schmucken Vorort. Die Häuser sind verlassen. Die Vorhänge zugezogen. Im Slalom geht die Fahrt durch Panzersperren - es fühlt sich bedrohlich an. Je näher man an die Kleinstadt nahe Kiew herankommt, desto grausamer werden die unübersehbaren Zeugnisse des Krieges. Ausgebrannte russische Panzer, zerstörte Häuser und Fahrzeuge, manche Dörfer im Umkreis wurden dem Erdboden gleichgemacht.