Nehammers riskante Solidarität im Kriegsgebiet

Das Lauteste in Kiew ist die Stille. Es regnet, kaum ein Mensch ist auf der Straße, als kurz vor Mittag der Sonderzug am Südbahnhof von Kiew einrollt. Per Konvoi geht es in den Präsidentenpalast, wo Kanzler Nehammer zum historischen Besuch mit Ukraines Präsident Selenskyj zusammentrifft.