Größte Autohersteller? China mit eigener Statistik

Volkswagen nur auf Platz vier statt zwei

Auf den nächsten vier Plätzen folgen Renault-Nissan, Hyundai-Kia, Stellantis und schließlich Volkswagen. In westlicher Perspektive sind die Wolfsburger weltweit die klare Nummer zwei. Weil der Konzern aber Millionen Autos in China bauen lässt, die den dortigen Produzenten zugeschlagen werden, fällt er weit zurück. Dafür folgen direkt hinter ihm seine beiden Joint-Venture-Partner SAIC und FAW mit gut 5 Millionen (davon 4,12 Millionen in Joint Ventures) und knapp 4 Millionen Autos (davon 3,69 Millionen in Joint Ventures), darunter auch Modelle mit VW-Logo. Im klassischen Ranking landen die beiden Staatskonzerne nicht einmal unter den Top 15.