Seit 25 Jahren werden Wünsche kranker Kinder wahr

Mehr als 100 Freiwillige unterstützten

Möglich sind die Wunscherfüllungen aber nur dank des Engagements von rund 130 ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie durch Spenden bzw. Sponsoren. Mittlerweile erfüllt Make-A-Wish in Österreich jährlich 100 Herzenswünsche. Und auch in Zukunft will man viele weitere Kinder glücklich machen. Auf die nächsten 25 Jahre! Nähere Infos und Spendenmöglichkeit finden Sie hier.