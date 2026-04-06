Shiffrin: „Es war schon etwas beängstigend“

Mit drei Olympia-Goldmedaillen, acht WM-Titeln, 110 Weltcupsiegen sowie sechs großen und zwölf kleinen Kristallkugeln zählt Shiffrin längst zu den Größten ihres Sports. Doch die vergangenen Jahre waren alles andere als einfach. Der Tod ihres Vaters 2020 und ein schwerer Sturz im Jänner 2025 im Riesenslalom von Killington warfen sie aus der Bahn. Vor allem letzterer hinterließ Spuren: Eine posttraumatische Belastungsstörung wurde zur zusätzlichen Herausforderung.