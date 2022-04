Adressdatensätze aus Baden lagen offen im Web

Am 8. März sei der Datenschutzbeauftragte der Badener Stadtverwaltung mit den Erkenntnissen konfrontiert worden. Tags darauf sei das Leck provisorisch abgedichtet gewesen, wenig später sei der gesamte Server nicht mehr erreichbar gewesen, so das Magazin. „Richtig ist, dass aufgrund eines Konfigurationsfehlers des Servers - allerdings nur bei entsprechender Kenntnis der exakten Web-Adresse - personenbezogene Daten einsehbar waren. Wir haben unverzüglich, nachdem wir davon Kenntnis erlangt haben, den Online-Dienst deaktiviert und die vorhandenen Logfiles auf Zugriffe auf den Webserver analysiert“, hielt die Stadtgemeinde in einer schriftlichen Stellungnahme fest.