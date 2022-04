Tour im Grenzbereich zwischen Tirol und Bayern

Nach rund 50 Minuten ist unser Ziel, das Berggasthaus Ederkanzel, erreicht. Ein Schild „Achtung Staatsgrenze“ macht klar, dass wir uns zwischen Tirol und Bayern befinden. Der Grenzverlauf lässt sich an einem Grenzstein direkt auf der Terrasse erkennen. Wer in Bayern einkehren möchte, setzt sich in die Stube. Wer in Tirol exzellente bayrische Kost genießen will, bleibt auf der Terrasse. Achtung: erst ab Samstag geöffnet!