Zukunft der Erde als Thema der Ars Electronica

Weil die Appelle des Weltklimarats verpuffen, aber auch angesichts des Ukraine-Krieges und seinen Folgen will Ars Electronica-Chef Gerfried Stocker Medienkünstler aus aller Welt nach Linz einladen, „um über die Zukunft zu reden“. Das Thema des Medienfestivals, das wieder den Campus der JKU als Zentrum haben wird, heißt daher „Welcome to Planet B - A different life is possible! But how?“ Es wird Events, Vorträge, Workshops, Beiträge, Konzerte an zehn Locations im Stadtgebiet geben, insgesamt wird die Ars als „Green Event“ entwickelt.