Lobau-Aktivist besetzte Bagger: Video zeigt Tritt

Die Kritik an der Räumung des zweiten großen Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien reißt nicht ab. Nachdem bereits am Mittwoch die „LobauBleibt“-Bewegung von gefährlichen Szenen sprach, wurde am Donnerstag ein kurzes Video veröffentlicht, das einen Teil des Einsatzes nach der Camp-Räumung zeigen soll. Mehrere Polizisten versuchen, einen jungen Mann von einem Bagger zu ziehen, der sich mit den Füßen festkrallt. Dann sieht es aus, als würde ein Beamter zutreten.