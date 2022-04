Neue Baumarten für den „Wald der Zukunft“ gesucht

Der Klimawandel macht unsere Wälder kahl. Im Vorjahr fiel in OÖ allein in den Bundesforsten Schadholz von rund 284.000 Festmetern an, das sind 61 Prozent der Gesamternte, wir berichteten. Rund 40 Prozent davon verursachte der Borkenkäfer, der Fichten befällt, denen es zu warm wird. Doch es wird noch heißer: „Wir gehen von einer Erwärmung am Kontinent im Alpenraum von 2,5 Grad aus“, sagt Christoph Jasser, OÖ Landesforstdienst. Es könnten sogar 4,5 Grad werden: „Das verschiebt die Grenze für bestimmte Baumarten noch einmal um 300 Meter nach oben.“