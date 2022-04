Zahl der Akku-Brände seit 2010 in OÖ verdreifacht

Kaum ein Elektrogerät kommt mehr ohne sie aus: Lithium-Ionen-Batterien bzw. -Akkus. Mit ständig steigender Leistungsstärke wachse auch die Brandgefahr, warnte die Brandverhütungsstelle Oberösterreich am Mittwoch vor diesen „elektrischen Kraftpaketen“. So habe sich allein in Oberösterreich seit 2010 die Anzahl derartiger Akkubrände auf 30 im vergangenen Jahr verdreifacht, sagte Günther Schwabegger von der Brandverhütungsstelle.