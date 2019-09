Brandgefährliche Akkus landen im Müll

Es vergeht kaum eine Woche, in der es nicht bei einem Entsorger in Österreich brennt. In Kärnten standen zuletzt Sammelstellen in Klagenfurt, Villach (Saubermacher) und Tainach (ASA) in Brand. Der Schaden ist jedes Mal erheblich. Und alles nur wegen kleiner Akkus, die im Hausmüll landen.