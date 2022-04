300 Mio. Ökoförderung gegen Gasabhängigkeit

Auch Klein- und Mittelbetriebe sollen enorm profitieren

Die entsprechende Verordnung dazu wurde am Mittwoch erlassen, ab 21. April kann man eine Förderung einreichen. Auch neue, innovative Projekte werden in der Breite gefördert, so Gewessler. Wenn man Flächen doppelt nutzt, beispielsweise Landwirtschaft und Energiegewinnung betreibt, gibt es mehr Zuschuss. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck betonte, das die Förderungen rund 850 Millionen an zusätzlichen Investitionen auslösen wurde und erklärte: „Die Klein- und Mittelbetriebe sind aus meiner Sicht die größten Profiteure dieser Nachhaltigkeitsoffensive.“