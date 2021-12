Strom aus erneuerbarer Energie noch unzuverlässig

40 Terrawattstunden blieben 2020 ungenützt

Ein anderes Problem der Erneuerbaren ist die Produktion zu Zeiten, in denen kein Bedarf vorhanden ist. So konnten in großen Erzeugerländern (China, USA, Australien, große EU-Länder) in den Jahren 2019 und 2020 jeweils insgesamt rund 40 TWh Strom aus „variablen“ erneuerbaren Quellen, im wesentlichen Wind- und Solarstrom, nicht genutzt werden, in den Jahren davor sogar noch mehr. Das entspricht mehr als der Hälfte des Strombedarfs Österreichs.