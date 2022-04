Israel will Raketenabwehr an Deutschland verkaufen

Angesichts der veränderten Bedrohungssituation in Europa strebt Deutschland die Errichtung eines Raketenschutzschilds über dem Bundesgebiet an. Eine erste Hürde dürfte bereits überwunden sein, denn Medienberichten zufolge haben sowohl die USA als auch Israel dem Verkauf des Abwehrsystems Arrow 3 zugestimmt. Das von israelischen und US-Firmen in einer Kooperation entwickelte System dient der Verteidigung vor ballistischen Mittel- und Langstreckenraketen.