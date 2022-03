Angriff bei NATO-Grenze: „Signal an den Westen“

Was passiert allerdings bei Fehlern, wenn solch eine Waffe beispielsweise in Polen landet? Wird die NATO dann sofort martialisch antworten? „Das glaub ich nicht, da gibt’s vermutlich noch diplomatische Kanäle zwischen Russland und dem Rest der Welt wo man bald mal sagen kann: Achtung, das war ein Versehen, das war eine fehlgeleitete Rakete“, so Tikals Einschätzung. Trotzdem sei laut Experten-Auffassung ein Kriegsgeschehen so knapp an den Grenzen „keine kleine Angelegenheit“.