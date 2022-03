Deutschland denkt über Raketenschutzschild nach

System könnte schon ab 2025 einsatzfähig sein

Das System würde laut Informationen aus Sicherheitskreisen zwei Milliarden Euro kosten. Da es marktverfügbar sei, könnte es demnach bereits 2025 einsatzfähig sein. Für den Raketenschutzschirm würden demnach an drei Standorten in Deutschland Flugkörper-Radarsysteme vom Typ „Super Greene Pine“ aufgestellt, die ihre Daten an den nationalen Gefechtsstand in Uedem senden. Dort würden Luftwaffen-Soldaten das Lagebild auswerten. Im Ernstfall würde von einem der im Bundesgebiet verteilten Startgeräte (Bild unten) eine „Arrow 3“-Rakete abgeschossen, die die Angreiferrakete abfangen und zerstören würde.