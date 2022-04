Chromhaltiges Spülabwasser in Bodensee gelangt

Aufgrund eines mutmaßlich technischen Defekts an der Überlaufsicherung eines Auffangbeckens der Firma musste am vergangenen Freitag um kurz nach 14 Uhr rund 100 Liter Spülwasser in einen Zwischenbehälter umgepumpt werden. Da der Schieber des Zwischenbehälters offen war, gelangten schätzungsweise 100 Liter chromhaltiges Wasser in die Kanalisation und in die örtliche Abwasserreinigungsanlage (ARA).