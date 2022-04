Regierung säumig beim Kampf gegen Korruption

Alma Zadic, Bundesministerin für Justiz (Grüne), versprach via Aussendung am 2. Jänner 2022, die „Lücken im Korruptionsstrafrecht bald zu schließen“ und kündigte „für das erste Quartal den Entwurf zur Nachschärfung des Korruptionsstrafrechts“ an. Man sucht vergebens. Auf Nachfrage der „Krone“ hieß es aus dem Ministerium, dass ein Entwurf seit Monaten existiere und der ÖVP vorliege. Ein zentrales Anliegen ist etwa der Mandatskauf, der strafbar werden soll. Doch seitens der ÖVP werde blockiert, hört man aus grünen Kreisen. Die Türkisen indes lassen verlauten, es fehle noch eine vereinbarte Evaluierung des Justizministeriums. Was dieses wiederum bestreitet - eine solche habe es bereits gegeben. Fazit auch hier: Noch keine Umsetzung in Sicht. Beide Seiten bestätigen immerhin Gespräche für diese Woche.