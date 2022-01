Korruption: Skandale werfen Österreich zurück

Die politischen Skandale der vergangenen Jahre haben schwer am internationalen Image Österreichs gekratzt. Laut aktuellem Korruptionsindex von Transparency International (TI) hat sich die Situation zuletzt verschlechtert - das Land ist also korrupter geworden. Im Vergleich zu 2020 hat Österreich im Index zwei Punkte eingebüßt und findet sich jetzt mit 74 von 100 Punkten mit Kanada, Estland, Island und Irland auf Platz 13. Die Problematik nimmt aber nicht nur in Österreich zu - auch international wird Korruption immer mehr zum Thema.