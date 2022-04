Deutsches BSI darf vor Kaspersky-Software warnen

Vertrauen in Kaspersky „nicht (mehr) gewährleistet“

Dieser Auffassung schloss sich das Gericht nicht an. In seinem am Freitag veröffentlichten Entscheid hielt es fest, dass der Gesetzgeber den Begriff der Sicherheitslücke „weit formuliert“. Virenschutzsoftware erfülle aufgrund der weitreichenden Berechtigungen zu Eingriffen in das jeweilige Computersystem grundsätzlich alle Voraussetzungen für eine solche Sicherheitslücke. Dass ihr Einsatz dennoch empfohlen werde, beruhe allein auf dem hohen Maß an Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Herstellers. Daher liege jedenfalls dann eine Sicherheitslücke vor, wenn das erforderliche hohe Maß an Vertrauen in den Hersteller nicht (mehr) gewährleistet sei.