König Charles erbost? Harry plante Namensänderung!

Quellen zufolge hat der Herzog von Sussex sogar Möglichkeiten geprüft, den Namen Mountbatten-Windsor – den seine Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet, die am 2. Juni ihren 4. Geburtstag feiert, tragen – abzulegen. Es wird berichtet, dass Harry das sensible Thema während eines seltenen Besuchs in Großbritannien mit Earl Spencer, Dianas Bruder und seinem Onkel, besprochen hat. Doch Charles Spencer soll ihm aber davon abgeraten haben, da die rechtlichen Hürden unüberwindbar seien.