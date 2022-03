Kaspersky wirft BSI ungerechtfertigten Angriff vor

„Dies ist keine Einladung zum Dialog - es ist eine Beleidigung.“ Mit diesen Worten hat Eugene Kaspersky am Donnerstag überraschend scharf auf die zuvor vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgesprochene Warnung vor Virenschutzprodukten seines Unternehmens reagiert. In einem offenen Brief warnte er vor den Folgen für die Wirtschaft, aber vor allem auch die IT-Sicherheit in Deutschland und ganz Europa.