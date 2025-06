Trauriger Grund, warum sie sich auf den 50er freut

„Ich habe es am Anfang getan, weil ... es der Traum meiner Mutter war“, erzählte sie. Marcheline Bertrand hatte selbst Schauspielerin werden wollen, gab diesen Traum aber nach ihrer Scheidung von Jon Voight auf, um sich ganz ihren beiden Kindern (Angelina und James Haven) zu widmen. „Sie liebte es, Hausfrau zu sein, aber sie wollte wirklich, dass ich Schauspielerin werde, also erinnere ich mich nicht, die Entscheidung getroffen zu haben, Schauspielerin zu sein. Ich erinnerte mich, dass es meine Mutter glücklich machte“, so Jolie, die auch verriet, dass die Schauspielerei ihrer Mutter half, in ihrer Kindheit die Rechnungen zu bezahlen, da Bertrand auch als ihre Managerin fungierte.