Pandemie-Erbe: Mehr Österreicher radeln elektrisch

Österreichweit gingen im Vorjahr die Umsätze im Sport- und Fahrradfachhandel mit Fahrrädern um 11,1 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro zurück. E-Bikes machten von der Stückzahl her 57 Prozent des Absatzes aus, wertmäßig sogar 77 Prozent. Der E-Bike-Anteil war damit deutlich höher als in Deutschland und der Schweiz. Laut einer Umfrage des Verbands VSSÖ hat sich der Anteil an Personen, die in Österreich einen laufenden Dienstfahrrad-Vertrag haben, seit 2022 versechsfacht.