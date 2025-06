Iga Swiatek mit viel Mühe ins Paris-Viertelfinale

Paul in den Spuren von Agassi

Im Männerbewerb steht mit Tommy Paul erstmals seit 22 Jahren wieder ein US-Amerikaner im Viertelfinale. Die Nummer 12 des Turniers bezwang den Australier Alexei Popyrin in nicht einmal zwei Stunden mit 6:3,6:3,6:3. Davor war Andre Agassi 2003 der letzte US-Profi in der Runde der besten acht. „Ich bin so glücklich, dass ich es in drei Sätzen geschafft habe“, sagte Paul, der schon zwei Fünfsatz-Partien in den Beinen hat. Der 28-Jährige trifft nun auf den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder seinen Landsmann Ben Shelton.