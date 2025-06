Stille Kindertränen bei Operation Rücktransport

Dort warten zwei Busse mit insgesamt vier ukrainischen Chauffeuren. In einer ersten Etappe werden die Waisen nach Przemyśl ins polnische Grenzgebiet gebracht. Vor hier soll es dann am heutigen Sonntagabend per Zug weiter in die Ukraine gehen. Kurz nach 2 Uhr früh ist es so weit. Begleitet von Polizisten, die die ukrainische Botschaft als Begleitschutz angefordert hat, geht es los. Hinter den dunklen Scheiben sitzen die Kinder, in Decken gehüllt, ruhig auf ihren Plätzen – siehe auch Video oben ...