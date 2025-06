Offiziell! Manchester United hat seinen neuen Star

21 Scorerpunkte in der Premier League

Der 26-jährige soll neuen Wind in die United-Offensive bringen. In der Premier-League-Saison verzeichnete Cunha in 33 Spielen 15 Tore und sechs Assists. Der Brasilianer ging im Sommer 2023 von Atlético Madrid für 50 Millionen nach Wolverhampton. Davor spielte er auch in der deutschen Bundesliga für RB Leipzig und Hertha BSC.