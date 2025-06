Mindestsicherung: „Arbeit muss sich lohnen!“

„Die Regierung soll die ideologische Brille abnehmen und endlich handeln!“

Dass es so nicht weitergehen kann, darin sind sich so ziemlich alle einig. Für die meisten Leserinnen und Leser stellt sich das aktuelle System jedenfalls als ungerecht dar. So schreibt 607roberto607 stellvertretend für viele, dass „unser Sozialstaat ausgenützt wird“. Leser conspiracy1 stößt in das gleiche Horn, wenn er formuliert, dass das System „eine Disbalance zwischen Arbeitseinkommen und Sozialleistungen für Nichterwerbstätige“ aufweist. Daher seien Änderungen dringend nötig und „jeder Mensch soll im Rahmen seiner Möglichkeiten für sich selbst sorgen.“