Nach BSI-Warnung: Kaspersky-Nachfrage bricht ein

Kaspersky: „Ungerechtfertigter Angriff“

Firmengründer Eugene Kaspersky hatte die Vorwürfe des BSI zurückgewiesen und dem Bundesamt einen „ungerechtfertigten Angriff“ auf sein Unternehmen sowie seine Mitarbeiter vorgeworfen. In einem offenen Brief warnte er vor den Folgen für die Wirtschaft, aber vor allem auch die IT-Sicherheit in Deutschland und ganz Europa.